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В Иркутской области намерены субсидировать ремонт зерноуборочных комбайнов

В поселке Тайтурка в этом году откроется первый в регионе цех по ремонту зерноуборочных комбайнов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко во время посещения базы ЗАО «Облагроснаб». Цех будет работать на базе предприятия.

- Программа по ремонту тракторов в регионе существует уже много лет. Однако только в этом году мы начнем субсидировать ремонт зерноуборочных комбайнов. На эти цели из областного бюджета будет выделено 24,7 млн. рублей. Это очень востребованное направление, уже сейчас большое количество желающих поставить технику на ремонт, - подчеркнул Александр Кириленко.

Многопрофильное ремонтно-техническое предприятие также занимается поставкой минеральных удобрений (до 23 тысяч тонн в год) и сельскохозяйственной техники. В этом году «Облагроснаб» начнет работать еще по одному новому направлению - реализовывать технику собственного производства. Предприятие начало сборку валковых грабель для сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день специалисты закончили сборку первого образца, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- До этого мы делали поперечные грабли, но они стали не востребованы. Технологии быстро идут вперед, народ сено уже не стогует, а прессует. Для этого нужны новые грабли. Вот их-то мы и будем делать, чтобы облегчить труд аграриев, - сказал генеральный директор ЗАО «Облагроснаб» Валерий Попов.

В этом году предприятие планирует собрать более 30 единиц валковых грабель. Однако в перспективе планируется увеличить производство до тысячи штук в год.

- В регионе 184,6 тысяч личных подсобных хозяйств, 3,5 тысячи КФХ. Практически в каждом фермерском хозяйстве и в каждом третьем личном подсобном хозяйстве есть тракторы, которые могут подцепить косилку и грабли и для своего хозяйства заготовить сено. Перед этим предприятием мы ставим задачу обеспечить частный сектор такой техникой. Она станет на 30% дешевле той, которую приобретали в других регионах и в три раза дешевле, чем импортная техника. В рамках президентской программы импортозамещения этому предприятию отводится огромная роль. Местное сельскохозяйственное машиностроение – это наше будущее,- отметил Александр Кириленко.