В Иркутске планируют возобновить проект «Детский спорт во дворы»

Реализацию проекта «Детский спорт во дворы» планируют продолжить в Иркутске. Как сообщила на депутатских слушаниях заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике Татьяна Эдельман, в рамках проекта за счет бюджета были построены универсальные площадки и хоккейные корты для занятий спортом и физкультурой. Места для их размещения были выбраны депутатами.

Проект запустила администрация Иркутска совместно с Думой города в 2012 году. За год было построено 25 спортивных площадок и 2 корта с пластиковыми бортами. На это ушло 63 млн. рублей. 19 площадок передали в оперативное управление МКУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска, 6 площадок и корты передали в сферу образования. По словам Татьяны Эдельман, в конце 2012 года проект «Детский спорт во дворы» завершился, но строительство площадок и кортов продолжилось.

Так, за счет средств городского бюджета в 2013 году построено 2 корта с универсальным покрытием. МКУ «ГСМЦ» взял в оперативное управление и реконструировал бесхозный корт на Лопатина, 51. В 2015 году спортивный корт появился на Баумана, 176. За счет финансирования из внебюджетных источников в 2013 году были построены 3 многофункциональные площадки и 2 хоккейных корта. В 2014 году – построена одна площадка и реконструировано 2 корта.

В настоящее время в управлении МКУ «ГСМЦ» находится 22 летние спортивные площадки и 26 кортов, которые обслуживаются сотрудниками учреждения.

- Проект получил положительные отзывы от жителей Иркутска и пожелания развивать спортивную инфраструктуру по месту жительства. Поэтому его возобновление и реализация являются целесообразными и позволят создать благоприятные условия для развития массового спорта, - заключила Татьяна Эдельман.

Она также добавила, что мэром Дмитрием Бердниковым дано поручение в течение месяца проработать вопрос участия Иркутска в федеральном проекте «Городская среда», одной из целей которого является строительство и обеспечение необходимым инвентарем комплексных спортивных объектов в жилых микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.