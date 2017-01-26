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В Иркутской области осужден начальник пожарной части, собиравший деньги с подчиненных за помощь в трудоустройстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику пожарной части в Усть-Илимске.

Следствием и судом установлено, начальник пожарной части брал денежные средства со своих подчиненных либо кандидатов на трудоустройство в пожарную часть за оказание им той или иной помощи. Общая сумма полученных денежных средств составила около 300 тысяч рублей. Так, в декабре 2013 года осужденный, используя свое служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами молодого человека в сумме 25 000 рублей. Деньги он получил якобы за оказание помощи кандидату при прохождении военно-врачебной комиссии в г. Иркутске, положительное заключение которой было необходимо для трудоустройства в пожарную часть.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.