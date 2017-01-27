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Аукцион по Сухому Логу выиграло СП "Ростеха" и Саида Керимова

Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог стало ООО «СЛ-Золото», которое заплатит в федеральный бюджет 9 млрд 406 млн рублей.

Как сообщает Минприроды, аукцион прошел с 1 шагом, стоимость актива возросла на 10% – на 855 млн руб. Напомним, что размер стартового разового платежа за пользование недрами составлял 8 млрд 551 млн 305 тыс. рублей.

Глава Минприроды России Сергей Донской отметил: «Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет мощнейший эффект на социально-экономическое развитие Иркутской области и всего макрорегиона, ускорит развитие смежных отраслей промышленности. Созданная при добыче золота и серебра инфраструктура в дальнейшем позволит добывать и другие полезные ископаемые. Проект предусматривает доразведку, и мы можем рассчитывать на значительный прирост запасов по золоту, серебру и другим видам сырья».

Минприроды России будет контролировать ход реализации проекта на всех его стадиях, чтобы обеспечить выполнение всех лицензионных требований, соблюдение природоохранного законодательства.

Освоение месторождения Сухой Лог обеспечит поступление в федеральный бюджет и бюджет Иркутской области ежегодно более 8 млрд руб., позволит создать около 4 тыс. рабочих мест на основном производстве и около 10 тыс. дополнительных рабочих мест. Для разработки будет сформирована мощная транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура в регионе. Освоение месторождения позволит обеспечить приток в регион крупных инвестиций в золотодобывающую и сопутствующие отрасли.

Планируется, что в результате разработки месторождения будет создан крупный компактный горнорудный район по добыче золота на уровне 80-90 т и 20-25 т серебра в год. В промышленное освоение будут вовлечены другие проявления золота Ленского золотопромышленного района, а также месторождения строительного сырья.

Планируется, что в г. Бодайбо будет создан научно-исследовательский и учебный центр для обеспечения горнодобывающих предприятий района инновационными технологиями и профессиональными кадрами специалистов,

Более 80% запасов месторождения могут быть отработаны наиболее экономичным открытым способом. Срок открытой отработки месторождения карьером составит около 33 лет, отработка остаточных запасов подземным способом – 20 лет.

Разведанными запасами месторождение обеспечено на срок свыше 50 лет. За период отработки будет произведено около 2 000 т золота и 500 т серебра.

Планируется, что освоение месторождения Сухой Лог потребует капитальных затрат в объеме порядка 90-100 млрд рублей.

По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2016 г. золоторудное месторождение Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1656 т, серебра – 1533,3 т.

Забалансовые запасы золота составили 522 т. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Месторождение обладает потенциалом увеличения сырьевой базы.

Напомним, что основным претендентом на Сухой Лог считалось "СЛ Золото" - СП "Ростеха" и крупнейшего золотодобытчика РФ "Полюс" (подконтролен сыну Сулеймана Керимова Саиду). Эта компания, а также "Золото Бодайбо", принадлежащая близкому группе "Акрополь" Ибрагиму Паланкоеву и структуре ВТБ, уже заключили договоры о внесении задатка по аукциону с Роснедрами.