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"Событие, которого в Иркутской области ждали последние 15-20 лет". Сухой Лог продан за 9,4 млрд рублей

Совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» – «СЛ Золото» – стало победителем аукциона на месторождение Сухой лог в Бодайбинском районе. Аукцион состоялся сегодня в Москве.

Находящийся в столице заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил по телефону, что вторым участником торгов была компания «Золото Бодайбо». В качестве залога участники заплатили по 8,5 млрд рублей. Цена каждого последующего шага составлял более 900 млн рублей. Победителем была названа компания, заплатившая 9 млрд 406 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Трудно переоценить это событие, которого в Иркутской области ждали последние 15-20 лет. Для региона это создание от двух до четырех тысяч рабочих мест. Это поступления от налога на добычу полезных ископаемых. Это инфраструктура, которая будет в Бодайбинском районе, – подчеркнул Виктор Кондрашов.

По словам зампреда областного Правительства, при выходе на проектную мощность «СЛ Золото» может добывать на месторождении Сухой лог от 50 до 100 тонн драгоценного металла в год. Это значит, что Иркутская область может претендовать на первое место в России по добыче золота.

Также Виктор Кондрашов сообщил, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Председателя Правительства РФ Анатолия Медведева обращение с просьбой рассмотреть вопрос о включении в соглашение между Роснедрами и «СЛ Золото» пункта о регистрации предприятия на территории нашего региона.