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Словесные интервенции давят на рубль

Решительность Д.Трампа в реализации своих предвыборных обещаний и статус-кво в политике ЕЦБ приводят к росту аппетита к риску и к ослаблению доллара. В России правительство и ЦБ воздействуют на рынок через словесные интервенции, обещая приступить к покупке валюты в целях проведения жесткой бюджетной политики, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Д. Трамп демонстрирует приверженность своим предвыборным обещаниям

На состоявшуюся на прошлой неделе в пятницу инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа рынок отреагировал сдержанно, но подписание указа о выходе США из транстихоокеанского партнерства вскоре после инаугурации говорит о желании нового президента США реализовывать свои предвыборные обещания, что поддерживает ралли на фондовых рынках. ЕЦБ, как и ожидалось, на заседании по монетарной политике сохранил базовую ставку неизменной и оставил неизменным объем операций по выкупу облигаций на уровне 80 млрд евро, с планируемым снижением до 60 млрд евро в апреле. В результате на возврате общего аппетита к риску пара евро/доллар закрепилась выше отметки 1,07, сильным уровнем сопротивления в паре евро/доллар является отметки 1,0820.

Фунт укрепляется после решения Верховного суда Великобритании

За неделю фунт укрепился до отметки 1,265 на фоне улучшения ожиданий касательно варианта выхода Великобритании из ЕС. Раньше рынок опасался, что жесткий вариант Brexit приведет к потере Великобританией рынков сбыта; но недавнее решение Верховного суда, обязывающее согласовать процесс запуска Статьи 50 с британским парламентом, было воспринято как сигнал смягчения позиции Великобритании. Теперь рынок ждет, что Великобританией будет сохранено членство в европейском торговом союзе, но при этом страна будет иметь возможность контроля над иммиграцией (совмещение мягкого и жесткого“Brexit”). Серьезными уровнями сопротивления в паре фунт/$ являются 1,278-1,280.

Нефтяные цены остаются под давлением

Несмотря на то, что комиссия по мониторингу выполнения договоренностей по сокращению добычи странами ОПЕК официально подтвердила сокращение добычи нефти в ноябре, цены нефти марки Brent не показали дальнейшего роста, но стабилизировались в диапазоне 54-56$/барр. Основным медвежьим фактором по нефти является риск увеличения поставок нефти из Ливии, Нигерии и Ирана – стран, не входящих в соглашение по сокращению добычи. Однако дополнительное давление на цены нефти оказывает также рост запасов нефти в США и вероятность того, что администрация президента Д.Трампа может принять налоговые меры, направленные на стимулирование американской нефтяной отрасли.

Правительство продолжает бороться с укреплением рубля

На прошлой неделе рублем снова предпринимались попытки пробить отметку в 59$/руб., однако укреплению рубля помешали словесные интервенции. ЦБ в феврале может начать скупать валюту от имени Минфинав целях осуществления решения правительства сберегать дополнительные нефтяные доходы, полученные в результате цены на нефть выше 40$/барр. Мы считаем, что при текущей цене на нефть уровень дополнительных бюджетных доходов должен составить примерно 1,8 трлн руб. за полный год, что предполагает, что потенциальный спрос ЦБ составит примерно $2,5 млрд в месяц. Кроме того, политика ЦБ касательно пополнения валютных резервов при этом остается независимой от Минфина, т.е. при необходимости ЦБ РФ также может начать проведение валютных интервенций. Дополнительное давление на курс рубля оказывает и слабая макростатистика за декабрь 2016 г., согласно которой оборот розничной торговли упал сильнее прогнозов. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 58,50 –61,50.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка