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Доллар движется к отметке 62 рубля

Российский рубль в четверг днем отступает в парах с иностранными валютами. Инвесторы анализируют новости о намерении Минфина с опорой на ЦБ покупать валюту, начиная с февраля текущего года, и опасаются разворота в паре доллар/рубль. Резкий отскок мы увидим вряд ли. Во-первых, кроме нефти и инициатив ведомства на рубль влияет большое количество факторов. Во-вторых, рынок все еще торгует по carry trade, и быстро это не свернуть. Однако уже сейчас понятно, что ниже имеющегося «дна» доллар, скорее всего, уже не уйдет.

За доллар США к настоящему времени дают 60,05 руб. (+0,9%), американская валюта уже три недели не возвращалась выше 60,0 руб. Евро стоит 64,39 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 января, составляют 59,63 руб. за американскую валюту и 64,02 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 49 и 60 копеек соответственно.

Цены на нефть днем в четверг держатся в небольшом плюсе. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,6 (+0,3%). Новости от Американского института нефти и Минэнерго США о росте запасов энергоносителей рынок предпочел игнорировать. Особенного негатива, как и позитива, на нефтяном рынке нет, поэтому баррель удерживается в проторгованном диапазоне $54,50-56,00.

Сколько будет стоить доллар, когда Минфин с агентом в лице Центробанка начнет плавно выкупать с рынка валюту? В ответе на этот вопрос многое зависит от стоимости барреля, но диапазон можно обозначить в пределах 62-66 руб. Средний объем месячных закупок может составлять около $20 млрд. К слову, когда ЦБ проводил интервенции, дневной «рабочий» объем покупок долларов США оценивался в $1,5-2 млрд. При таких параметрах курс, действительно, удавалось держать под контролем.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари