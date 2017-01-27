Новости

Три тревожных фактора российской экономики

Макростатистика за декабрь посылает тревожный сигнал о том, что возврат на траекторию устойчивого роста в 2017 г. может и не произойти. Хотя выпуск промышленной продукции вырос на 3,0% г/г в ноябре-декабре 2016 г., оборот розничной торговли упал на 5,9% г/г в декабре, несмотря на продолжающийся рост зарплат, отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Оборот розничной торговли в декабре упал на 5,9%

Оборот розничной торговли в декабре снизился на 5,9% г/г, что намного хуже консенсус-прогноза (-3,7% г/г) и наших ожиданий спада на 3,5% г/г. Это указывает на то, что в декабре потребление не только не восстановилось, но даже ухудшилось после спада на 4,1- 4,2% г/г в октябре-ноябре. Слабые цифры по розничной торговли сопровождались продолжающимся сильным ростом номинальных зарплат на 7,9% г/г в декабре и в среднем на 7,5% г/г в 4К16, а также более низкими цифрами по безработице, которая опустилась до 5,3% в декабре. Это подтверждает наше мнение, что повышение уровня бедности вызывает расхождение между относительно позитивными цифрами по доходам и безработице и трендом потребления.

Статистика по кредитованию в декабре оказалась крайне слабой

Крайне слабая статистика по потреблению за декабрь созвучна слабым результатам кредитования со стороны банков. По предварительной статистике ЦБ, корпоративные кредиты снизились примерно на 3% м/м в декабре; розничные выросли на 0,1% м/м, но эта цифра очень слабая в сравнении со средним ростом на 0,4% м/м во 2П16. Слабость кредитной активности предполагает, что (1) восстановление выпуска промышленной продукции (на 2-3% г/г в ноябре-декабре), вероятно, было вызвано более высокими бюджетными расходами, которые достигли 5,2% г/г в 2016 г. на фоне всплеска расходов в конце года; и (2) прогноз инвестиционного роста на 2017 г. по-прежнему должен быть осторожным.

Жесткая бюджетная и монетарная политики сохранятся

Слабая макростатистика потенциально является ограничителем для проведения жесткой монетарной и/или бюджетной политики; но на данный момент влияния слабых макроданных на экономические решения не видно. Как недавно заявил Минфин, доходы, полученные в результате более высокой в сравнении с забюджетированными $40/барр. цены на нефть, будут направлены в Резервный фонд, а не использованы на финансирование дополнительных расходов. При инфляции 5,4% по итогам прошлого года, мы ожидаем, что ЦБ сохранит жесткую монетарную политику, по крайней мере в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что рост ВВП будет нулевым в январе; слабые макро данные создают риск понижения нашего прогноза роста ВВП на 1,5% г/г по итогам этого года.

Наталия Орлова, Ph.D. Главный экономист Альфа-Банка