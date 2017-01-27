Новости

Фотопроект «Бизнес в объективе» поддержала PRISMA

В понедельник, 23 января в Общественной палате России прошла всероссийская выставка предпринимателей «Бизнес в объективе», организованная Промсвязьбанком при поддержке Банка «Возрождение», «ОПОРЫ РОССИИ» и Фонда развития промышленности. Специально для экспозиции в рамках финала Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» над фотографиями участников проекта поработала креативная команда фотоприложения PRISMA.



На выставке были представлены фотоистории участников и финалистов конкурса из разных городов России, портреты предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» и производственников, получивших поддержку Фонда развития промышленности.



«Нам было приятно поработать над фотографиями "Бизнеса в объективе". Мне кажется, что обработка в Prisma сделала и без того яркие истории предпринимателей еще более колоритными и интересными. Надеемся, наше приложение помогло добавить картинам настроение и фактуры, которая позволит привлечь к проекту больше внимания», - рассказал основатель Prisma Labs Inc. Алексей Моисеенков.



Фотопроект, направленный на популяризацию предпринимательства в России, был запущен летом 2014 года. С момента запуска проекта в нем приняло участие более 500 предпринимателей. География фотовыставки - вся страна от Калининграда до Владивостока. «Бизнес в объективе» через фотографию рассказывает обществу о достижениях и проблемах малого и среднего бизнеса, показывает лицо современного российского предпринимателя.



В проекте принимают участие индивидуальные предприниматели и собственники компаний малого, среднего и крупного бизнеса, построившие собственное дело с нуля. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» является стратегическим партнером проекта.



Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку и прислать фотографию через сайт проекта: http://www.psbfoto.ru/

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru