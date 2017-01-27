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Азиатско-Тихооеанский банк начал эмиссию карт «МИР»27 января 2017
Азиатско-Тихоокеанский банк приступил к эмиссии карт «Мир» национальной платежной системы карт (НПСК). Оформить карту «Мир» можно в любом отделении банка. Ранее, с июля 2016 года, АТБ начал принимать карты «Мир» любых банков в собственной сети банкоматов и POS-терминалов.
Карта «Мир» является полноценной платежной картой, с ее помощью можно вносить и снимать денежные средства в банкоматах; оплачивать товары и услуги в торговых точках на территории России; оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и др. Банк предлагает оформить карту национальной платёжной системы всем желающим, включая сотрудников бюджетной сферы и получателей социальных выплат.
По данным Центробанка на конец 2016 года карту «Мир» были готовы принимать 97% банкоматов и около 75% POS-терминалов в торговых точках России.
Комментирует Андрей Чавтур, заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка: «Спустя почти год с момента обнародования Центральным банком решения о создании новой платежной системы, можно констатировать активно растущий спрос на карты «Мир». АТБ, в свою очередь, делает все для того, чтобы клиенты могли пользоваться современной платежной инфраструктурой и возможностями карт «МИР».
Основной целевой аудиторией этих карт будут госслужащие».
По данным на 01.07.2016 по размеру чистых активов АТБ занимает 51-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.07.2016 года собственный капитал АТБ составляет 17,3 млрд рублей, чистые активы - 134,0 млрд рублей.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций No1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.