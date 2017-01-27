Новости

ВТБ профинансировал деятельность «Подольского машиностроительного завода» на 5 млрд рублей

ВТБ установил на ОАО «Подольский машиностроительный завод» кредитный лимит в размере 5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей в качестве кредита будет направлен на финансирование текущей деятельности компании, а 4 млрд рублей пойдут на обеспечение исполнения обязательств завода по контрактам в виде банковских гарантий. Срок кредитного лимита составляет 3 года.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский так прокомментировал сделку: «Подольский машиностроительный завод» - один из основных поставщиков оборудования для тепловых электростанций не только России, но и многих зарубежных стран. Мы сумели в кратчайшие сроки одобрить для нашего партнера долгосрочный кредитный лимит, средства из которого пойдут на развитие предприятия».

Член правления ОАО «Подольский машиностроительный завод» Василий Носаль отметил: «Установленный нам банком ВТБ кредитный лимит – это действительно уникальная сделка на рынке. Финансирование, одобренное в максимально сжатые сроки, дало нам возможность продолжить исполнение обязательств по контрактам благодаря банковским гарантиям ВТБ».