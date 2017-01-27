Банк «Союз» предоставил возможность осуществлять переводы между картами любых российских банков на своем сайте

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Банк «Союз» предоставил возможность осуществлять переводы между картами любых российских банков на своем сайте27 января 2017
Банк "Союз" расширил перечень услуг для держателей банковских карт Visa, MasterCard и «МИР».
С 26 января 2017 года на сайте банка можно с помощью реквизитов Вашей банковской карты осуществить безналичный перевод денежных средств в рублях РФ между картами любых российских банков.
Переводы могут осуществляться как на Вашу карту, так и на карту другого физического лица.
За услугу перевода с карты на карту банк взимает комиссию согласно тарифам банка. При этом переводы на карту банка "Союз" на сайте банка осуществляются без комиссии.
Соответствующие изменения тарифов банка приведены ниже и вводятся в действие с 26.01.2017 г.:
|
Наименование услуги
|
Размер комиссии
|
Порядок и срок оплаты
|
Примечания
|
Безналичный перевод денежных средств с карты MasterCard Worldwide/VISA International/«МИР» на карту MasterCard Worldwide/VISA International/«МИР» через банкоматы Банка СОЮЗ (АО)/ Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО):
|
С карты Банка на карту Банка
|
- за счет лимита овердрафта
|
Услуга не предоставляется
|
- за счет собственных денежных средств
|
Без комиссии
|
|
Перевод осуществляется с рублевого карточного счета.
|
С карты Банка на карту стороннего банка - резидента РФ
|
- за счет лимита овердрафта
|
Услуга не предоставляется
|
- за счет собственных денежных средств
|
Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО)
1% (не менее 49 руб.),
через банкоматы Банка СОЮЗ (АО)
1,5% (не менее 50 руб.)
|
Плата взимается
с держателя карты -отправителя перевода, дополнительно к сумме каждого перевода и учитывается в сумме операции в момент её совершения.
|
Перевод осуществляется с рублевого карточного счета.
Максимальная сумма каждого перевода не превышает 75 000 руб.
Сумма переводов с одной карты MasterCard Worldwide либо на одну карту MasterCard Worldwide не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца.
Сумма переводов с одной карты «МИР» либо на одну карту «МИР» не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца.
Сумма переводов с одной карты Visa International либо на одну карту Visa International не превышает 300 000 рублей в течение суток/600 000 рублей в течение календарного месяца.
|
С карты стороннего банка - резидента РФ
на карту Банка
|
Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО) -
без комиссии,
через банкоматы Банка СОЮЗ (АО)
0,5% (не менее 50 руб.)
|
Максимальная сумма каждого перевода не превышает 75 000 руб.
Сумма переводов с одной карты MasterCard Worldwide либо на одну карту MasterCard Worldwide не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца.
Сумма переводов с одной карты «МИР» либо на одну карту «МИР» не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца.
Сумма переводов с одной карты Visa International либо на одну карту Visa International не превышает 300 000 рублей в течение суток/600 000 рублей в течение календарного месяца.
|
С карты стороннего банка - резидента РФ
на карту стороннего банка - резидента РФ
|
Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО)
1% (не менее 49 руб.),
через банкоматы Банка СОЮЗ (АО)
1,5% (не менее 50 руб.)
Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).