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Банк «Союз» предоставил возможность осуществлять переводы между картами любых российских банков на своем сайте

Банк "Союз" расширил перечень услуг для держателей банковских карт Visa, MasterCard и «МИР».

С 26 января 2017 года на сайте банка можно с помощью реквизитов Вашей банковской карты осуществить безналичный перевод денежных средств в рублях РФ между картами любых российских банков.

Переводы могут осуществляться как на Вашу карту, так и на карту другого физического лица.

За услугу перевода с карты на карту банк взимает комиссию согласно тарифам банка. При этом переводы на карту банка "Союз" на сайте банка осуществляются без комиссии.

Соответствующие изменения тарифов банка приведены ниже и вводятся в действие с 26.01.2017 г.:

Наименование услуги Размер комиссии Порядок и срок оплаты Примечания Безналичный перевод денежных средств с карты MasterCard Worldwide/VISA International/«МИР» на карту MasterCard Worldwide/VISA International/«МИР» через банкоматы Банка СОЮЗ (АО)/ Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО): С карты Банка на карту Банка - за счет лимита овердрафта Услуга не предоставляется - за счет собственных денежных средств Без комиссии Перевод осуществляется с рублевого карточного счета. С карты Банка на карту стороннего банка - резидента РФ - за счет лимита овердрафта Услуга не предоставляется - за счет собственных денежных средств Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО) 1% (не менее 49 руб.), через банкоматы Банка СОЮЗ (АО) 1,5% (не менее 50 руб.) Плата взимается с держателя карты -отправителя перевода, дополнительно к сумме каждого перевода и учитывается в сумме операции в момент её совершения. Перевод осуществляется с рублевого карточного счета. Максимальная сумма каждого перевода не превышает 75 000 руб. Сумма переводов с одной карты MasterCard Worldwide либо на одну карту MasterCard Worldwide не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца. Сумма переводов с одной карты «МИР» либо на одну карту «МИР» не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца. Сумма переводов с одной карты Visa International либо на одну карту Visa International не превышает 300 000 рублей в течение суток/600 000 рублей в течение календарного месяца. С карты стороннего банка - резидента РФ на карту Банка Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО) - без комиссии, через банкоматы Банка СОЮЗ (АО) 0,5% (не менее 50 руб.) Максимальная сумма каждого перевода не превышает 75 000 руб. Сумма переводов с одной карты MasterCard Worldwide либо на одну карту MasterCard Worldwide не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца. Сумма переводов с одной карты «МИР» либо на одну карту «МИР» не превышает 175 000 рублей в течение календарного месяца. Сумма переводов с одной карты Visa International либо на одну карту Visa International не превышает 300 000 рублей в течение суток/600 000 рублей в течение календарного месяца. С карты стороннего банка - резидента РФ на карту стороннего банка - резидента РФ Через Интернет-сайт Банка СОЮЗ (АО) 1% (не менее 49 руб.), через банкоматы Банка СОЮЗ (АО) 1,5% (не менее 50 руб.)

Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).