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Россельхозбанк увеличил выдачу ипотечных кредитов на 70%

По итогам работы в 2016 году Россельхозбанк выдал более 41 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 65 млрд рублей, что более чем на 70% превышает аналогичный показатель 2015 года. В том числе в рамках программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой Банк выдал более 21 тыс. кредитов на сумму свыше 35 млрд рублей.

За 2016 год ипотечный кредитный портфель Банка увеличился на 36% и по состоянию на 01.01.2017 достиг 147 млрд рублей.

Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, приобретение загородной недвижимости, в том числе под залог имеющегося жилья, а также программы ипотечного кредитования для военнослужащих и молодых семей. При приобретении недвижимости у партнеров Банка ставка по кредитам составляет от 7% годовых.

Банк активно развивает ипотечное кредитование и предоставляет займы на приобретение жилья в 73 филиалах, расположенных в различных регионах России. Наибольшее количество ипотечных кредитов в прошлом году было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Башкирском, Чувашском, Саратовском, Удмуртском и Татарстанском региональных филиалах.

По результатам прошлого года АО «Россельхозбанк» сохраняет лидирующие позиции в рейтинге банков по объему выданных ипотечных кредитов.