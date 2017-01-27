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Эксперт СКБ-банка объяснил, с чем будет связан рост кредитования населения в 2017 году?

26 января в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» состоялась пресс-конференция на тему «Банкиры о финансовых итогах 2016 года». СКБ-банк представил Василий Кочнев, руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес».

Эксперт СКБ-банка отметил, что 2016 год был более стабильным по сравнению с двумя предыдущими. На сегодняшний день величина процентной ставки по потребительскому кредитованию — одна из самых низких за все время существования банковской системы в России. Рынок потребительского кредитования в 2017 году продолжит свой уверенный рост, начатый во второй половине 2016-го. При этом рост кредитования будет связан с прекращением падения реальных доходов населения и ростом его покупательской способности, заключает Василий Кочнев.

Участники пресс-конференции также обратили внимание на многочисленные позитивные признаки развития экономики России, укрепление курса рубля, рекордное снижение уровня инфляции и стабилизацию банковской системы в целом.