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Минэкономразвития России включил АО «Солид Банк» в работу в рамках Платформы по российско-японскому сотрудничеству в сфере МСП

27 декабря 2016 г. представители Российско-японского «Солид Банк» приняли участие в заседании Минэкономразвития России по работе российской Платформы по российско-японскому сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

На совещание были приглашены представители Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, Фонда «Сколково», Российского агентства поддержки МСБ и других институтов развития МСП и организаций, заинтересованных в развитии российско-японского сотрудничества в сфере МСП.

В рамках подписанного ранее между Россией и Японией Меморандума была создана Платформа по российско-японскому сотрудничеству в сфере МСП. На I-ом заседании Платформы участники определили перечень приоритетных направлений развития российско-японского сотрудничества, перечень субъектов РФ, заинтересованных в приеме японских делегаций, а также сформировали составы рабочих групп по сотрудничеству в сфере МСП.



«Включение Банка в состав рабочих групп Платформы позволит участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП, в т.ч. на международном уровне. Солид Банк, в состав акционеров которого входит японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild, заинтересован в финансировании новых проектов двух стран и готов к взаимовыгодному сотрудничеству», - прокомментировала событие Директор по стратегическому развитию Евдокимова Елена Владиславовна.