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Должностные лица Департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу привлечены к ответственности

Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин внес представление Александру Гритчину, начальнику Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу.

Основанием для этого стали результаты проведенной управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе проверки исполнения в госоргане требований федерального законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензировании, об административных правонарушениях.

Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства, должностные лица Департамента в ходе контрольных мероприятий требовали от лицензиатов документы, не относящиеся к предмету проверки, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

С нарушением законодательства проводилось административное расследование в отношении учреждения, осуществляющего работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы.

В актах проверок не указывалась информация о лицах, допустивших нарушения обязательных требований, отсутствовали сведения о внесенных предписаниях.

Более 10 приказов о проведении плановых проверок, изданных Департаментом, не соответствовали требованиям, установленным законом, в части обязательного указания в них сроков проведения каждого мероприятия по контролю.

В отдельных случаях должностные лица ведомства не привлекали к административной ответственности хозяйствующие субъекты, осуществлявшие виды деятельности, не указанные в лицензии.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Начальником Департамента Росгидромета утвержден и реализуется детальный план мероприятий по устранению и недопущению впредь нарушений федерального законодательства. За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель начальника Департамента, заместитель начальника отдела контроля и информационно-аналитического обеспечения и государственный инспектор.