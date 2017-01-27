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В Иркутской области спасен замерзающий пенсионер

Судебные приставы г. Усть-Кута Иркутской области обязали управляющую компанию отрегулировать температурный режим в подъезде жилого дома и в квартире взыскателя – местной пенсионерки.

В Усть-Кутском районном отделе судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО Управляющая компания «Прогресс». Усть-Кутский городской суд обязал должника устранить неисправность жилого дома, в том числе заменить в подъезде батареи.

Усть-Кутский район относится к территории Крайнего Севера и зимой там температура достигает -40°С.

В рамках исполнительного производства судебные приставы вручили должнику требование об исполнении решения суда. Однако, каких-либо действий к приведению жилья в соответствие с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах им предпринято не было.

Директора организации привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

Судебный пристав взыскал 5 тыс. рублей исполнительского сбора и 25 тыс. рублей штрафа.

Лишь после вынесения очередного, уже в третий раз, административного штрафа, должник исправил все предписанные к устранению судом нарушения, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области

После подписания должником и взыскателем акта проверки теплового режима подъезда и квартиры гражданки, согласно которому температура внутри помещения соответствует санитарным нормам, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.