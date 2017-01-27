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Минфин решил скупать валюту. Стоит ли бежать за долларом?

Минфин РФ в феврале начнет скупку валюты по «временному бюджетному правилу». К каким последствиям это приведет? Что делать инвесторам? Стоит ли покупать доллар прямо сейчас? Своим мнением с SIA.RU поделилась Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари.

– Минфин РФ объявил о запуске нового бюджетного правила, которое коснётся покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Данное нововведение необходимо для снижения волатильности рублевых пар в связи с ценовыми колебаниями на рынке нефти. В ведомстве предполагают, что данная мера будет этому способствовать.

Суть нового правила заключается в том, что если цена на нефть будет превышать $40 за баррель, то на сверхдоходы от продажи нефти за рубеж, Минфин будет покупать валюту на внутреннем рынке и отправлять в резервы.

Если цена будет ниже этой отметки, то Минфин будет продавать валюту, сглаживая колебания рубля. В целом идея неплохая, но с политикой плавающего курса никак не вяжется.

Тем более что регулятор заявил о том, что не собирается отказываться от политики плавающего рубля. Получается, что Минфин будет оказывать искусственное влияние на формирование курса российской валюты.

На пальцах это будет выглядеть так: когда цена на нефть будет высокой, рубль будет укрепляться, и Минфин своими действиями будет сдерживать данное укрепление. А когда цена будет низкой, то рубль будет слабым, и Минфин будет укреплять рубль, продавая валюту. Таким образом, курс будет держаться примерно на одном и том же уровне. Стабильность для бизнеса – это неплохо, но в целом регулирование курса таким методом приведет к скачкам курса, когда ведомство откажется от данного правила.

Кроме того, помимо цен на нефть есть еще ряд факторов, которые определяют динамику рубля, а значит, полностью убрать волатильность с рынка не получится.

Каков будет объем операций просчитать заранее невозможно, это будет зависеть непосредственно от того, насколько увеличатся или уменьшатся доходы бюджета от экспорта нефти.

Поскольку данная мера призвана сгладить волатильность рубля, то серьезно беспокоиться о курсе не стоит. Но и рассчитывать на дальнейшее укрепления рубля тоже не надо, поскольку Минфин будет держать рубль на определенных уровнях.

Если вы задумались о покупке валюты, то текущий курс достаточно низкий, то есть сейчас вполне удачное время для приобретения валюты впрок. В краткосрочном периоде на данной новости курс доллара может вырасти до диапазона 61-62 рубля.

В краткосрочной перспективе принятие нового бюджетного правило может негативно повлиять на рубль, ослабив его. Пара доллар/рубль может подняться вплоть до отметки 61-62 рубля. В долгосрочной перспективе дальнейшего укрепления рубля ждать не стоит, принятием подобной меры Минфин четко дает понять инвесторам, что курс будет регулироваться и не опустится ниже определенных отметок. Исходя из этого, инвесторам стоит формировать свои позиции на рынке, простому обывателю купить валюту впрок будет не лишним, тем более что курс сейчас привлекательный.