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Минфин решил скупать валюту. Что будет с рублем?

Минфин РФ в феврале начнет скупку валюты по «временному бюджетному правилу». Как это отразится на рынке? Чего ждать от курса рубля? Своим мнением с SIA.RU поделился Богдан Зварич, аналитик Группы компаний «ФИНАМ».

– Инициатива о покупках валюты озвучивалась уже неоднократно. Сейчас ЦБ переходит к действиям. При этом стоит вспомнить что подобные шаги он уже предпринимал в 2015 году, когда доллар опускался к 50 рублям. Делалось это достаточно аккуратно и лишь сдерживало укрепление рубля. Также стоит отметить, что при первых же признаках нестабильности валютного рынка ЦБ прекратил покупки.

Так что, на мой взгляд, существенного негативного влияния данный фактор на динамику рубля не окажет, однако он будет сдерживать его укрепление.

Что же касается основного фактора для рубля, то им остается динамика цен на нефть. А здесь еще возможен рост и достижение нефтью марки Brent отметки 60 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может поспособствовать укреплению рубля, которое, как раз, и будет сдержано покупками со стороны ЦБ. Без покупок можно было бы ожидать снижения доллара до 55 рублей.

Учитывая же выход ЦБ на рынок, маловероятным выглядит снижение доллара ниже 57 рублей за единицу американской валюты.