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Под Иркутском нелегально вырубили деревьев на сумму более 700 тысяч рублей

Фото: 38.мвд.рф

В Иркутском районе пресечена незаконная деятельность группы «черных лесорубов» недалеко от Гороховского участкового лесничества.

Полицейские с поличным задержали троих жителей села Хомутово в возрасте от 20 до 27 лет, которые за сутки успели спилить порядка пятидесяти стволов деревьев породы сосна..

На месте вырубки оперативники изъяли тяжелую технику, автомобиль на котором передвигались злоумышленники, несколько бензопил, а также 15 кубометров древесины.

Сейчас изъятый сортимент лес находится на ответственном хранении для дальнейшей реализации с целью возмещения ущерба. Все члены группы проверяются на причастность к совершению подобных преступлений.

В результате совершения незаконной рубки лесному фонду был причинен материальный ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.