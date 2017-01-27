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Запрет на розничную продажу спиртосодержащей продукции в России продлили на два месяца

Фото: baza.farpost.ru

Роспотребнадзор предложил продлить сроки ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции в России на 60 дней. Предложение поддержал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По поручению Правительства РФ подготовлено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

Как сообщают в аппарате бизнес-омбудсмена по Иркутской области, сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области проинспектировали 599 объектов.

В результате было выявлено 498 единиц спиртосодержащей непищевой продукции, запрещенной к реализации, общим объемом более 436 литров.

Оштрафовано 55 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 73 тыс. рублей.