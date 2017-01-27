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Иркутские застройщики начали регистрировать сделки на первичном рынке в элетронном виде

Вчера, 26 января, для крупных застройщиков была проведена презентация проекта по электронному взаимодействию Управления Росреестра по Иркутской области с Байкальским банком Сбербанка России.

На мероприятии присутствовали руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев и председатель Байкальского банка Сбербанка России Анатолий Песенников. Они рассказали собравшимся о том, что у жителей Иркутской области, совершающих куплю-продажу квартир с использованием кредитных средств, с сентября прошлого года появилась возможность подать заявление на регистрацию прав собственности в электронном виде в центрах ипотечного кредитования Сбербанка. На тот момент услуга была доступна при покупке недвижимости на вторичном рынке жилья.

В декабре это стало возможным и для оформления сделок на первичном рынке. Первыми такой услугой воспользовалась группа компаний «ВостСибСтрой».

– Обращение на государственную регистрацию в электронном виде на сегодня становится все более и более популярным, – отметил Виктор Жердев. – Такие понятия как очереди, запись на регистрацию, время приема – уходят в прошлое. Обращаясь на регистрацию в электронном виде, вы живете и работаете в своем ритме, это действительно очень удобно. Уверен, что наш совместный проект со Сбербанком сделает государственные услуги Росреестра более доступными для потребителей.

За этот короткий срок проект уже стал популярен среди граждан и юридических лиц. В большинстве случаев на регистрацию сделки ушло не более 1 дня.

– С сентября по декабрь 2016 года с помощью нового сервиса было зарегистрировано около 20% ипотечных сделок, – рассказал Анатолий Песенников. – Услугу по достоинству оценили не только клиенты, но и партнеры банка – риелторы. Ведь преимущества очевидны: экономия времени и затрат на поездки в МФЦ, надежность и безопасность сервиса, улучшенный сервис для клиента.

На достигнутых результатах останавливаться не планируют. Сбербанк планирует к концу года увеличить показатель до 50 %, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.