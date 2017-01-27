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Курсы валют в Иркутске: 27 января минимальный курс продажи доллара составил 60,35 руб., евро - 64,55 руб

27 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57,1-60 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-63,18 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 1 рубль. и составил 60 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 85 коп. и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,7-64,2 рубля за евро, курс продажи составил 64,55-67,32 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 45 коп. и составил 64,2 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 45 коп. и составил 64,55 руб. Такой курс евро продажи предложил ФИНАМ.