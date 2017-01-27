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Курсы валют в Ангарске: 27 января минимальный курс продажи доллара 60,4 руб., евро - 64,59 руб

27 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,81-60 рубля за доллар, курс продажи составил 60,4-63,18 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 60 рублей. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 85 коп. и составил 60,4 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,92-64,2 рубля за евро, курс продажи составил 64,59-67,32 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 64,2 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 49 коп. и составил 64,59 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.