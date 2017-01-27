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На компенсацию бесплатного питания школьников в бюджете Иркутской области предусмотрено 255 млн. рублей на 2017 год

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Правительство Иркутской области подготовило и предварительно рассмотрело совместно с депутатами регионального парламента и Уполномоченным по правам ребенка Иркутской области Светланой Семеновой проект закона, позволяющий увеличить компенсацию за бесплатное школьное питание.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликоварассказала, что. по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в Правительстве региона с октября 2016 года действует рабочая группа по вопросу увеличения объемов финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета, в которую вошли представители органов исполнительной власти, контролирующих органов, депутаты Законодательного собрания региона, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области. Составлена дорожная карта, в соответствие с которой проведен анализ информации муниципальных образований Иркутской области о количестве детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области и получающих школьное питание. Проведены финансово-экономические расчеты потребности денежных средств на обеспечение детей питанием в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области.

В настоящее время подготовлены изменения в Закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» уточняющие критерии адресности и нуждаемости для учащихся, которые получают меры соцподдержки. На сегодняшний день право на бесплатное питание имеют многодетные семьи с доходами ниже двукратной величины прожиточного минимума и малоимущие семьи с доходами ниже установленной величины прожиточного минимума. В проекте документа предусмотрено условие о необходимости подтверждения доходов семьи путем предоставления соответствующих документов, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Обсуждение вопроса по увеличению объемов финансирования на компенсацию части платы за детское питание в школах велись давно. На 2017 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 255 млн. рублей.

В связи с уточнением списков, появятся высвободившиеся средства, которые будут направлены на увеличение выплаты из областного бюджета на одного учащегося без привлечения дополнительных средств бюджета. Правительство рассматривает вопрос увеличения компенсации за детские обеды, кроме того, из областного бюджета предусмотрена компенсация родительской платы за присмотр и уход в детских садах для семей, имеющих доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. В свою очередь, муниципалитеты, которые получили в 2016 году право на дополнительные налоговые отчисления (в частности Иркутск – не менее 700 млн. руб.), могли бы рассмотреть вопрос о сохранении размера родительской оплаты за детский сад на уровне 2016 года и не повышать стоимость этих услуг в 2017 году, – подчеркнула Валентина Вобликова.