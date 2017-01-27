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Пять лет колонии и 400 тысяч рублей штрафа получил предприниматель за рубку деревьев в Иркутской области

Фото: paperblog.com

Тайшетский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Привлек к лесозаготовительным работам еще шестерых людей, введя их в заблуждение о законности своих действий. По распоряжению злоумышленника они в квартале № 117 Квитокской дачи Тайшетского участкового лесничества спилили 128 деревьев, общим объемом более 117 кубометров.

19 декабря 2015 года группа была задержана при попытке вывезти часть спиленной древесины.

В результате их преступных действий лесфонду России был причинен крупный ущерб в сумме более 628 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Тайшетскому району. В ходе следствия были собраны и надлежаще закреплены доказательства виновности подозреваемого, уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд.

На протяжении всего судебного заседания, длившегося более полугода, подсудимый отрицал свою причастность к содеянному. Однако государственный обвинитель не только представил доказательства виновности лесоруба, но и принял исчерпывающие меры к проверке и убедительному опровержению версий стороны защиты. Вина подсудимого была установлена и доказана, пишет Пресс-служба Иркутской области.

С учетом позиции государственного обвинителя, при наличии ряда смягчающих обстоятельств, с учетом характера совершенного преступления и его тяжести, Тайшетским городским судом 25 января 2017 года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также он лишен права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.