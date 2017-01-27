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Сертификат на материнский капитал в 2016 году получили 6082 семьи в Иркутской области

Фото: bankiclub.ru

В Иркутской области сертификат на областной материнский капитал в 2016 году получили 6082 семьи, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр напомнил, что, согласно документу, семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 тыс. рублей из регионального бюджета.

Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей.

С 2012 года (начало реализации закона) выдано 24 396 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

– Получившие сертификат могут распоряжаться средствами областного материнского капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий и получение образования ребенком. На сегодняшний день средствами областного материнского капитала распорядились 7 221 семья на сумму чуть более 715,7 млн рублей, в том числе в 2016 году – 2 748 семей, – передает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области слова Владимира Родионова.