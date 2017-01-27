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Примсоцбанк снизил ставки на ипотечные кредиты

Примсоцбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ на 0,25 процентного пункта. Ставки по ипотеке на покупку готового или строящегося жилья, а также по программе «Рефинансирование» (на погашение имеющегося кредита) теперь составляют от 12% годовых. Оформить ипотечный кредит по такой ставке можно сроком до 27 лет, при наличии первоначального взноса в размере 50% и личного страхования заемщика. Максимальная сумма кредита до 10 млн рублей для регионов присутствия Банка (20 млн рублей - для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга).

Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика зависит от выбранной программы кредитования и должен составлять от 20% стоимости приобретаемого жилья (10% - при учете средств материнского (семейного) капитала как части первоначального взноса).

Также в Примсоцбанке продолжает действовать программа «Назначь свою ставку», которая позволяет клиенту дополнительно уменьшить процентную ставку по ипотечному кредиту на 0,5 – 2,0 процентных пункта. Итоговый размер снижения ставки зависит от суммы разовой выплаты при оформлении ипотечного кредита. Минимально возможная ставка для получения ипотеки в Примсоцбанке с учетом данной программы - 10% годовых.

Подробную информацию о всех ипотечных программах и специальных возможностях можно узнать на сайте Банка, в любом отделении Примсоцбанка. и по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.