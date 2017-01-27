Новости

Ввод жилья сократился, уменьшилась безработица: годовые итоги Приангарья

В 2016 году промышленное производство развивалось в стабильном темпе, увеличив объем на 5,7% (в 2015г. – на 5,8%). Добывающие предприятия отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и услуги на сумму 376,3 млрд. рублей, обрабатывающие производства – 443,4, организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – на 100,5 млрд. рублей.

Спад в строительстве удалось преодолеть: объем выполненных работ вырос на 24%. Однако жилищное строительство показало совсем другой результат: объем ввода снизился на 4,5%, даже несмотря на то, что в декабре было введено 320,6 тыс. кв. метров жилья, что составило более трети годового ввода (881,5 тыс. кв. м). Для сравнения: в 2015 году рост составил 10,4%.

По сравнению с предыдущим годом позитивные изменения в темпах роста произошли также в аграрном секторе (105,9%, вместо прежних 93,9%) и общественном питании (102,1% вместо 94,5%).

Отмечено замедление спада в розничной торговле и сфере услуг. За год населению продано товаров на 298,9 млрд. рублей (94,3% к 2015г.), предоставлено платных услуг на 86,5 млрд. рублей (99,4%).

По-прежнему снижался объем услуг связи юридическим лицам (на 9%).

По статистике Иркутскстата, постепенно уменьшается занятость в экономике, по сравнению с 2015 годом:средняя численность занятых уменьшилась на 1%.

К концу года государственной службой занятости было зарегистрировано 20 тысяч незанятых трудоспособных жителей области, из них официальный статус безработного имели 15,9 тыс. человек. По сравнению с декабрем предыдущего года число зарегистрированных безработных сократилось на 9%.