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За что у иркутских предпринимателей изъяли товар в конце 2016 года

Роспотребнадзор регулярно проверяет качество товаров в розничной торговле среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В четвертом квартале 2016 года было проверено почти одинаковое количество субъектов хозяйствования обоих типов (всего – 347 проверок). Результаты тоже оказались примерно равными: 82-84% проведенных проверок выявили нарушения. В разные периоды доля результативных проверок колебалась от 80 до 93%.

По информации Иркутскстата, в четвертом квартале прошедшего года по всем позициям, за исключением трикотажных изделий, проверялись исключительно российские товары. В результате выявленных нарушений товар из продажи изымался. Чаще всего изымается небольшая часть проинспектированного товара, но в отдельных случаях – вся партия. С октября по декабрь 2016 года из оборота были полностью изъяты проверенные партии пива (16 литров), мебели (2 шт.) и бытовых электронагревательных приборов (4 шт.). Почти полностью были удалены с прилавков проверенные партии сигарет и папирос (99,8%), пряностей, приправ, добавок-концентратов (97,2%).

Из проверенных швейных изделий инспекторами забраковано 43%, сыра, мяса и птицы – 22-23%. По другим товарам изъятие составило от 2 до 13%.

Чаще всего товар снимался с реализации из-за нарушения правил маркировки, отсутствия сопроводительных документов и в ряде случаев – по причине несоответствия сертифицированного товара требованиям стандартов.

Общая стоимость изъятых за 3 месяца товаров составила 461,6 тыс. рублей. По итогам проверок выдано 175 предписаний, наложены административные взыскания и штрафы на сумму 662,8 тыс. рублей.