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Средняя выплата в ОСАГО в 2016г выросла на 40% до 69 тыс. рублей

Средняя выплата в ОСАГО в 2016 году выросла на 40% и составила 69,024 тыс. рублей, а средняя премия увеличилась на 9% - до 6,032 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-декабря 2016 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в январе-декабре 2015 года составила 49,422 тыс. рублей, средняя премия – 5,531 тыс. рублей.

«Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии – почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО. «Автогражданка», которая была драйвером страхового рынка, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий», - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

По его данным в декабре 2016 года средняя премия снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 6,051 тыс. рублей, средняя выплата выросла на треть – до 76,796 тыс. рублей.

Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 235,578 млрд рублей, увеличившись на 7% к 2015 году, когда этот показатель достиг 220,264 млрд рублей. Сумма выплат по страховым случаям выросла на 36% и составила 165,926 млрд рублей.

«Здесь отмечается еще один максимальный за все годы показатель – уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии за год. В прошлом году он составил 70%, такого скачка еще не наблюдалось. Самым высоким этот показатель был в 2010 и в 2014 годах – 59%», - продолжил И.Юргенс.

По его словам, сильный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, которые максимально проявились в прошлом году. «При этом эффект от повышения тарифов, которое произошло в 2015 году, мы можем считать уже отыгранным», - отметил он.

Согласно предварительным данным РСА, в 2016 году значительно замедлилось снижение числа заключенных договоров ОСАГО. «В прошлом году этот показатель снизился на 2%, при этом годом ранее снижение было на уровне 7%. В 2015 году оно было связано, в первую очередь, с изменениями в статистическом учете – на прицепы перестали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности», - пояснил И.Юргенс.

Замедление показателя РСА связывает с тем, что в 2016 году была проведена масштабная работа по борьбе с фальшивыми бланками полисов ОСАГО, введением системы «единый агент РСА» для повышения доступности «автогражданки», добавил президент РСА.

При этом он добавил, что некорректно говорить о том, что большое число автовладельцев отказываются от страховки. «У нас застраховано почти 40 млн автомобилей, а автопарк, по экспертным оценкам, больше. Хочу отметить, что в соответствии с законом застрахованы должны быть именно те машины, которые эксплуатируются. А для тех, которые просто стоят на учете и не используются, закон не обязует автовладельца покупать страховку», - пояснил президент страхового союза.