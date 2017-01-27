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Центр обслуживания населения Энергосбыта на Лермонтова приглашает жителей Якутска

Хорошая новость для горожан: заключение договора на поставку услуг с Энергосбыт возможно не только в офисе по ул. Федора Попова, 21. Все договоры на поставку услуг электроэнергии, отопления и горячей воды можно заключить в Центре обслуживания населения Энергосбыта, который работает на базе офиса Сбербанка напротив городского парка, по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 49.

Здесь все желающие могут бесплатно получить консультацию по любым вопросам, касающимся оплаты электроэнергии, техприсоединения, задолженности, заключения договоров на услуги. Кроме того, специалист Центра поможет горожанам зарегистрироваться в личном кабинете Энергосбыта, а также примет заявления на реструктуризацию задолженности. Режим работы центра: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

- Центр обслуживания населения Энергосбыта распахнул свои двери три месяца назад, за этот период консультацию здесь получили более 700 человек, - комментирует начальник отдела платежных сервисов Якутского отделения Сбербанка Элеонора Хаманова. – Сбербанк идет навстречу клиентам, и мы заинтересованы в открытии подобных центров, работающих в формате обслуживания «одного окна» и позволяющих населению получать комплекс услуг. В Центре обслуживания Энергосбыта клиенты могут узнать информацию о начисленных платежах за регулярные услуги, и, здесь же, оплатить счета, используя наши удобные каналы оплаты – кассы отделения, Сбербанк-Онлайн, мобильный банк, а также устройства самообслуживания.