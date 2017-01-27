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Сбербанк предлагает подключить услугу электронной регистрации сделок в Росреестре застройщикам и риелторам

Байкальский банк Сбербанка привлекает своих партнеров, работающих на рынке недвижимости, к новому сервису по электронной регистрации сделок в Росреестре. Первой компанией, которая подключилась к проекту в Иркутске, стала ГК «ВостСибСтрой». И в ближайшее время банк намерен расширять перечень застройщиков и риелторов, которые смогут предлагать современную услугу своим клиентам.

Иркутск стал одним из первых городов, где Сбербанк апробировал новый сервис. Возможность электронной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестре банк реализовал в сентябре прошлого года. Тогда услуга предоставлялась для оформления сделок покупки квартир на вторичном рынке жилья. В декабре такая же возможность появилась и для оформления сделок на первичном рынке.

- Мы продолжаем расширять перечень предоставляемых банком услуг. Время - самый дорогой ресурс, и Сбербанк многое делает для того, чтобы предоставляемые нами услуги помогали клиентам его экономить. При этом сервис надежен, безопасен и удобен. С момента проекта мы уже порядка 20 процентов сделок регистрируем в Росреестре в электронном виде. По нашим оценкам, до конца этого года данный показатель достигнет 50 процентов, - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Новый сервис позволяет Сбербанку предоставлять услуги по регистрации в Росреестре не только региональных, но и межрегиональных сделок. Кроме того, оформить документы через банк теперь могут и покупатели жилья, которые не привлекают на покупку недвижимости банковский кредит.

- Подключившись к программе Росреестра, Сбербанк расширил возможности по доступности электронной регистрации для населения, - отмечает руководитель управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области Виктор Жердев. – Сервис уже доказал свою результативность и удобство – в большинстве случаев регистрация сделок теперь занимает всего один рабочий день.