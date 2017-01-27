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НДФЛ-2017: ФНС рассказала о новшествах декларационной кампании в этом году

Стартовала Декларационная кампания 2017 года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года.

В этом году Декларационная кампания-2017 имеет ряд особенностей:

Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые агенты. Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года. С этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения), принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.

В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплата налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2017 года на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.