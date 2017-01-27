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С 1 января 2017 года ИНН можно получить в любом налоговом органе, независимо от места прописки

Управление ФНС России по Иркутской области обращает внимание граждан, что с 1 января 2017 г. физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут представлять заявление о постановке на учет в любой налоговый орган по своему выбору, независимо от места регистрации. Данное заявление может быть подано при личном визите либо направлено по почте.

С 9 января, то есть первого рабочего дня нынешнего года, все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, осуществляют прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от его места жительства (места пребывания). При этом свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе оформляется без использования бланка строгой отчетности.

Соответствующие изменения внесены в п. 7 ст. 83 НК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ.