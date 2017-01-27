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В Братске в отношении гендиректора ООО «Авангард-проект» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Следственным отделом по Падунскому району г. Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Авангард-проект» по факту невыплаты заработной платы.

По версии следствия, директор предприятия с июня 2015 года по настоящее время не выплачивает заработную плату одному из сотрудников. Задолженность на сегодняшний день составляет чуть более 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.