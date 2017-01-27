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В Иркутской области сертификат на областной материнский капитал в 2016 году получили 6082 семьи

В Иркутской области сертификат на областной материнский капитал в 2016 году получили 6082 семьи. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр напомнил, что закон о дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, действует в регионе с 2012 года. Согласно документу, семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 тыс. рублей из регионального бюджета.

Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. С начала реализации закона выдано 24 396 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

- Получившие сертификат, могут распоряжаться средствами областного материнского капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий и получение образования ребенком. На сегодняшний день средствами областного материнского капитала распорядились 7 221 семья на сумму чуть более 715,7 млн рублей, в том числе в 2016 году – 2 748 семей, - пояснил министр.

Заявление о распоряжении средствами либо частью средств областного материнского капитала можно подать в любое время со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, в случае необходимости использования средств областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией.

Получить сертификат на областной материнский (семейный) капитал можно в ОГКУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства.