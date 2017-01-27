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Промсвязьбанк вошел в тройку лидеров по выдаче кредитов МСБ под поручительства Фонда Правительства Москвы

Промсвязьбанк занял второе место по объему займов МСБ под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по итогам 2016 года.

За прошедший год Промсвязьбанк профинансировал столичных предпринимателей на общую сумму 600 млн рублей под поручительства Фонда. Общая сумма поручительств составила более 300 млн рублей.



Поручительство Фонда приравнено к таким ликвидным видам залогового обеспечения как ценные бумаги, недвижимость, оборудование и товарная продукция, и позволяет решить проблему нехватки у предпринимателей собственного обеспечения. Примечательно, что в рамках программы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Промсвязьбанк имеет возможность инвестировать в компании, как приоритетных отраслей экономики, так и в торговые предприятия.



Промсвязьбанк является партнером Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы с марта 2008 года. За это время банк выдал предпринимателям столицы займы под общий объем поручительств около 5 млрд рублей.



«Отсутствие у небольших компаний обеспечения необходимого для финансирования проектов с высокими рисками является одним из ограничений для развития малого и среднего бизнеса. Гарантийные механизмы позволяют банкам разделить риски, связанные с высокорискованными проектами, и оказывать финансовую поддержку предприятиям МСБ независимо от отрасли небольшого предприятия», - отмечает вице-президент - управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru