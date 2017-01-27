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МЧС намерено привлечь к ответственности создателей «Ледовой карусели» на Байкале

ГУ МЧС России по Иркутской области заявило о намерении добиться привлечения к ответственности туристической фирмы, которая организовала на Байкале «Ледовую карусель», выпилив изо льда круг диаметром в несколько метров и приделав к нему лодочный мотор. Как сообщила сегодня, 27 января, пресс-служба регионального главка МЧС, сомнительный аттракцион спасатели уже окрестили «Крышкой гроба».

«Граждане сообщили инспекторам ГИМС, что в интернете получило широкое распространение видео с открытия на Байкале «Ледовой карусели». Молодые люди с удовольствием позировали на вращающейся льдине, — отметили в пресс-службе. — Информация будет направлена в следственные органы для принятия решения, так как за подобные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».

Спасатели также намерены привлечь к ответственности организаторов изготовления ледяной библиотеки на горе Соболиной в Байкальске, которые выпиливали лед в районе микрорайона Строитель. Заготовка льда производилась фракциями больших размеров без ограждения в месте массового выхода людей на водоем. Сейчас в этом месте установлены вешки с оградительной лентой и предупреждающими знаками.