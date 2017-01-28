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Что может спровоцировать обвальную девальвацию рубля?

19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководитель российской делегации Игорь Шувалов заявил агентству Bloomberg буквально следующее: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке». После этих слов валютные курсы скакнули вверх – на короткое время, но скакнули.

Меньше чем через неделю ситуация повторилась. После заявления Минфина о готовности начать в феврале валютные операции на рынке, привлекая для этого ЦБ РФ, курс доллара повысился на рубль (до 60.45 рубля), курс евро – на 45 копеек (до 64.42 рубля). Эти два события едва ли совпали случайно – собственно, совпадением это никто и не считает. Потому что речь идет о политике, нацеленной на то, чтобы не допустить слишком сильное укрепление рубля.

С этой же точки зрения стоит рассматривать и прозвучавшее в кулуарах съезда «Единой России» высказывание министра финансов Антона Силуанова. Оппонируя первому вице-премьеру Шувалову, он заявил, что дополнительные доходы от нефти нужно направить напрямую в бюджет, что позволит снизить его дефицит с 3.2% до 2%. При этом сценарные прогнозы развития экономики допускают рост стоимости нефти во втором полугодии выше 55 долларов за баррель. Этот уровень, по словам главы Минфина, может стать новой точкой отсчета для начала пополнения Резервного фонда.

Однако для реализации этого плана недостаточно только желания министра Силуанова. Необходимо также внести изменения в так называемое бюджетное правило. Нефтегазовые доходы бюджета-2017 рассчитаны, исходя из оценки стоимости нефти 2800 рублей, что было признано эквивалентным 40 долларам. Однако уже сегодня за баррель нефти марки Brent предлагают порядка 3400 рублей. Поэтому сегодня, когда бюджетное правило еще не изменено, на все нефтегазовые доходы, полученные сверх зафиксированной в бюджете суммы, ЦБ РФ по поручению Минфина, начиная с февраля, будет закупать на рынке валюту.

Таким образом, сегодня бюджетное правило применяется для того, чтобы отправлять в резерв все сверхплановые доходы от продажи нефти, благодаря чему поддерживается умеренно слабый курс рубля. Именно такой курс выгоден сегодня всем: правительство может рассчитывать на получение дополнительных доходов для покрытия дефицита федерального бюджета, а экспортеры получают конкурентное преимущество на мировых рынках, поскольку в цене товаров доля себестоимости, оплачиваемая в рублях, снижается.

При этом формально ЦБ РФ никак не влияет на формирование рыночного валютного курса, а потому курс рубля по-прежнему может считаться плавающим. Ведь интервенции на валютном рынке, по заявлению регулятора, проводятся в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики, а именно – для сглаживания воздействия колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля. Однако на деле эта цель, скорее всего, не будет достигнута, потому что интервенции при плавающем курсе рубля будут только увеличивать волатильность рынка.

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что настоящая цель заявленной Минфином и ЦБ РФ политики состоит в том, чтобы продолжать удерживать рубль умеренно слабым, контролируя при этом насколько возможно его поведение. С этой задачей валютные интервенции вполне справятся. Тем более что ежедневные объемы закупаемой валюты будут невелики – исходя из текущей стоимости нефти, они не превысят 70-90 млн. долларов.

Бюджетное правило предполагает, что валютные интервенции проводятся не только при росте стоимости нефти, но и при ее падении ниже установленных в бюджете величин. Однако мы думает, что Минфин будет однобоко использовать этот механизм. Дело в том, что в бюджете на 2017 год зафиксирован среднегодовой курс на уровне 67.5 рубля за доллар. При этом с начала года курс колеблется в районе 60 рублей за доллар, и это тот предел, который, по мнению правительства, рубль не должен переступить.

Таким образом, валютные интервенции должны будут гасить все попытки рубля двигаться вверх, а результатом должно стать устойчивое контролируемое снижение до уровней, отвечающих интересам финансовых властей. Мы предполагаем, что в результате постепенного снижения валютный курс к концу года достигнет 63-65 рублей за доллар.

На валютный курс могут повлиять не только внутренние, но и внешние причины. Надежды возлагались на возможную скорую отмену международных санкций, что привело бы к укреплению рубля на 8-10%. Однако сегодня уже всем очевидно, что улучшение отношений с Россией не относится к приоритетам политики новой администрации США. При этом на поведение рубля может повлиять намерение Федеральной Резервной Системы США повысить ставку рефинансирования в этом году как минимум три раза. В результате рубль может ослабнуть по отношению к доллару больше, чем планирует ЦБ РФ.

Также стоит помнить, что к настоящему моменту иностранные инвесторы купили долговые обязательства России на сумму около 1.4 трлн. рублей. Данные ЦБ РФ свидетельствуют, что только в 2016 году нерезиденты приобрели облигаций федерального займа на 330 млрд. рублей, увеличив свою долю на этом рынке до 27%. Если по каким-либо политическим или иным причинам они начнут распродавать купленные бумаги, это может спровоцировать обвальную девальвацию рубля. Однако вероятность подобного развития событий мы оцениваем сегодня крайне низко.



Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».