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Безопасность во время проведения «Зимниады-2017» под особым контролем

Организаторами проведения Международного Байкальского Фестиваля зимних игр «Зимниада-2017» особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности. В Правительстве состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, представители силовых и правоохранительных органов, и организаторы фестиваля – Сибирская Байкальская Ассоциация Туризма.

– Зимниада проходит на территории региона не первый год. В календарь фестиваля включены различные события как туристической, так и культурной и спортивной тематики. Многие мероприятия, включенные в календарь «Зимниады-2017» проходят на льду Байкала. Поэтому вопросам безопасности необходимо уделить особое внимание. Стоит отдельно отметить, что одно из наиболее известных мероприятий фестиваля – Международный Ледовый Марафон Байкала «За сохранение чистых вод» включен в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий, подписанный Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Это требует от организаторов марафона и от всех нас особого внимания к качественному и безопасному проведению данного мероприятия, – отметила Екатерина Сливина.

Во время рабочего совещания представители силовых и правоохранительных органов (ГУ МВД по Иркутской области, Центра Государственной инспекции по маломерным судам Иркутской области, ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области») довели информацию до организаторов Зимниады о необходимых мерах, которые должны быть предприняты при организации массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.