Новости

Отмена санкций вернет России доступ к рынку капитала

Тема отмены санкций в пятницу стала центральной в российских электронных СМИ.

С нашей точки зрения, даже если это и случится, то не сразу. Например, к лету. Пока возможны лишь символические жесты по смягчению.

Трамп, прежде всего, – бизнесмен, и у них с Путиным, вероятно, будет жесткий «торг». Многие говорят, что отмена американских санкций для нас не принципиальна. Россия в отличие от Европы с США торгует мало. Это конечно верно. Но главное – это доступ на рынок капитала. В этом случае Россия сможет без проблем финансировать свой бюджетный дефицит за счет внешних займов.

Приток капитала на рынок акций и возобновление внешнего кредитования для российских компаний, однозначно, сыграет в пользу рубля. Рост котировок российских акций означает то, что россияне просто станут богаче. Есть и важный больше геополитический, чем экономический аспект: стабилизация цен на нефть, приток капитала на Московскую биржу, уход от политических рисков в отношении России создает прекрасный момент или, точнее, окно возможностей для ввода единой евразийской валюты для Беларуси, РФ и Казахстана. Киргизия и Армения к этому еще не готовы. Экономики Беларуси и Казахстана намного меньше чем, экономика РФ. Наднациональная денежная единица может быть похожа на российский рубль. Единая валюта, или алтын, – ключевой вопрос всей евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Фактически – цель, которая оправдывает средства. В этом отношении величина компромисса в диалоге с США не принципиальна.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари