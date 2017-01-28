Новости

В России появятся центры электронного декларирования таможенных накладных

Сегодня стало известно об очередном нововведении Федеральной таможенной службы России. Замглавы ФТС Руслан Давыдов заявил, что ближайшее время в России появятся центры электронного декларирования таможенных накладных. Они будут представлять собой обособленные офисы, не предполагающие взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.

Создание таких центров решает сразу две задачи. Во-первых, значительно сокращается время таможенного оформления грузов, а во-вторых, это поможет снизить коррупционную составляющую. До настоящего момента таможенные декларации подавались на тот пост, в котором происходило оформление грузов и последующий выпуск. Вследствие того, что оба процесса происходили в одном месте, существовала вероятность сговора. Центры электронного декларирования помогут бороться с этой практикой, так как исключают прямой контакт участников ВЭД и таможенных чиновников.

Данная новость хорошо вписывается в общую стратегию реформ таможенных органов, направленную на противодействие коррупции и повышению объема перечисляемых в бюджет таможенных платежей. В минувшем году ФТС добилась на этом поприще определенных успехов. Так в казну было направлено 4,4 трлн руб., что на 1% выше плановых показателей. В своем заявлении Давыдов также отметил, что впервые в России импортные платежи превысили экспортные. Платежи по импорту составили 52% в общем объеме. И это в условиях снижения средней таможенной ставки в рамках обязательств перед ВТО. По мнению чиновника, это связано с успехами в администрировании процесса оформления импорта товара.

В последние годы ФТС действительно удалось во многом изменить ситуацию в первую очередь за счет увеличения прозрачности и контроля процесса декларирования грузов. Многие вспоминают, как в начале нулевых были случаи, когда груз по документам был уже растаможен, а по факту находился в море на корабле. К счастью, подобные ситуации сейчас маловероятны. При этом нельзя отрицать, что факты злоупотреблений остаются и сегодня. Самыми распространёнными видами «оптимизации» при таможенном оформлении являются заниженное декларирование веса груза или, так называемая, игра с кодами ТНВЭД, когда вместо одной товарной группы декларируется другая с меньшей ставкой таможенной пошлины. Прямой ущерб для государства оценить трудно. Однако есть и косвенные риски. На рынок поступает более дешевый товар, ввезенный с помощью «оптимизации», его себестоимость ниже, соответственно, он вытесняет легально ввезенный товар – пример недобросовестной конкуренции.

Максим Романчук, аналитик Альпари