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ГИБДД Иркутска: одна треть автобусов и маршруток ездят с нарушениями

В Иркутске сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактической операции «Автобус».

В январе текущего года на территории областного центра и Иркутского муниципального образования зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, при этом 25 человек получили травмы.

Так, за период проведения операции дорожные полицейские проверили более 300 автобусов различной вместимости, при этом было выявлено почти 100 нарушений. К административной ответственности привлечен 91 водитель, пять должностных лиц автотранспортных предприятий понесли наказание в виде штрафа. При проверки технического состояния автобусов установлен случай незаконного изменения идентификационных номерных агрегатов. Кроме того, два водителя осуществляли свою трудовую деятельность по поддельным водительским.

Еще одним из действенных способов контроля за дорожным движением, является скрытое патрулирование. Дорожные полицейские, передвигаясь на машинах гражданского исполнения выполняют видеосъёмку нарушителей Правил дорожного движения. Скрытыми патрулями было выявлено около 15 нарушений, основные из которых проезд на запрещающий сигнал светофора, правил маневрирования и перестроения.