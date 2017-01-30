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Иркутские МФО начали работу по новым правилам

С 1 января 2017 года вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Теперь совокупный процент по договору потребительского займа сроком до одного года не может более чем в три раза превышать сумму основного долга.

Двукратным размером ограничивается начисление процентов, если возникла просрочка. Ранее, с марта 2016 года, в целях защиты клиентов МФО от чрезмерного роста просроченной задолженности проценты по займам были ограничены четырехкратным размером основного долга.

Новые ограничения не распространяются на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату. При этом в случае просрочки неустойка должна начисляться только на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Клиенты МФО Иркутской области за 9 месяцев 2016 года взяли почти 80 тыс. микрозаймов на общую сумму около 900 млн рублей. Это почти в два раза меньше по объему и на треть меньше по количеству договоров, чем за аналогичный период 2015 года. В целом по Сибирскому федеральному округу в январе – сентябре 2016 года увеличился спрос на микрозаймы и общий объем выданных микрокредитов.

– Ситуация в нашей области принципиально отличается от ситуации в Сибирском федеральном округе. Услуги микрофинансовых организаций по-прежнему востребованы, но в меньшей степени, чем в других регионах. Вместе с тем жители Иркутской области стали более взвешенно подходить к вопросу получения займов, – пояснила заместитель начальника Отделения по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России Екатерина Моисеева.