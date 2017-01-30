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За двухмиллионный долг иркутянину выписали штраф

Житель Иркутска нарушил условия договора подряда на изготовление и поставку профилированного бруса для строительства жилых домов из Иркутска во Владивосток. Сумма задолженности составила 2 млн 640 тыс. рублей.

Должник, имея доход и достоверно зная о том, что Куйбышевский районный суд г. Иркутска принял решение о взыскании с него всей суммы задолженности в пользу пострадавшего, уклонялся от ее погашения. Несмотря на неоднократные требования судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности, он намеренно не принимал мер к исполнению судебного решения, а потому в его отношении было возбуждено уголовное дело, которое по окончании расследования было направлено в суд.Полное признание вины и деятельное раскаяние неплательщика учтены судом как смягчающие вину обстоятельства.

По результатам судебного рассмотрения должнику назначен штраф в размере 30 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на пять месяцев.

В пресс-службе УФССП России по Иркутской области сообщают, что назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения кредитных обязательств.