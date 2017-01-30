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«АктивКапитал Банк» открыл новые кассы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открыты две операционные кассы вне кассового узла ПАО «АК Банк».

Они расположены по адресам: ул. Одоевского, д. 33, лит. А, пом. 1Н, 3Н и Богатырский пр., д. 35, лит. А, пом. 8-Н. Здесь физические лица могут осуществлять перевод денежных средств и валютно-обменные операции.

Новые кассы являются структурными подразделениями Санкт-Петербургского филиала. «АктивКапитал Банк» работает в северной столице с 2010 года.