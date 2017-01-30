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Иркутскгеофизика займется оценкой нефтегазоносного потенциала реки Лены

Росгеология проведет комплексные региональные полевые геофизические работы с целью изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности акватории реки Лены. Соответствующий государственный контракт подписан. Заказчиком выступает Управление по недропользованию по Республике Саха

Фото: kulturologia.ru

Геологи изучат геологическое строение и перспективы нефтегазоносности бассейна реки Лены, определят нефтегазоматеринский потенциал нижне-среднекембрийских доманикоидных отложений в нижнем ее течении, оценят локализованные ресурсы углеводородов по категории Дл и разработают рекомендации по постановке дальнейшей геологоразведки здесь.

Работ охватыватят территорию от устья р. Тикян до устья р. Алдан. Сообщает пресс-служба АО «Росгеология».

В ходе реализации проекта будет проведено по 1050 погонных км региональной сейсморазведки MOГT-2D и электроразведки, а также интерпретированы ретроспективные материалы по данному участку.

Завершить работы в рамках госконтракта планируется в ноябре 2018г. Непосредственным изучением объекта будет заниматься дочернее предприятие холдинга - АО «Иркутскгеофизика».