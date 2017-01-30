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В Иркутской области строительная компания задолжала своим работникам более 640 тыс. рублей

Фото: riarealty.ru

Прокуратура Боханского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности ООО «Стройсервис», в ходе которой установлено, что работодатель допустил задолженность по заработной плате перед 43 работниками в сумме более 640 тыс. рублей.

По результатам проверки принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования: в отношении генерального директора и юридического лица возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 (нарушение трудового законодательства), ч.4 ст.5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора), ч.6 ст.5.27 (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ч.1 ст.5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч.2 ст.5.27.1 (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение) КоАП РФ, которые рассмотрены Государственной инспекцией труда в Иркутской области. Указанным лицам назначены административные штрафы, внесены представление об устранении нарушений закона, генеральный директор предостережен о недопустимости нарушений закона в дальнейшем, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

После вмешательства прокуратуры района и принятия комплекса мер прокурорского реагирования грубые нарушения трудового законодательства, гарантирующие право на вознаграждение за труд, устранены, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.