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В Иркутском районе по интернету продавали подделки с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Фото: twitter.com

Прокуратура Иркутского района проверила исполнение законодательства о защите интеллектуальных прав FIFA при использовании символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, в ходе которой выявила нарушения, связанные с незаконной реализацией контрафактной продукции в дистанционной форме в сети Интернет.

Установлено, что в сети Интернет на двух сайтах, была размещена запрещенная информация о продаже футбольных мячей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствовала. Футбольные мячи не имели отличительных признаков футбольных мячей, производимых в рамках программы контроля качества «FIFA QUALITY PROGRAMM».

Более того, на одном из сайтов выявлена продажа спортивной сумки Сборной России по футболу марки ADIDAS, при этом сведений о разрешении данного правообладателя на реализацию продукции также не имелось.

Сравнительный анализ с официальным сайтом производителя спортивной одежды и спортивного инвентаря показал, что сумка продается по заниженной цене и внешне отличается от оригинала.

Обеспечение доступа к информации, направленной на распространение указанных товаров, влечет получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации международной футбольной ассоциации и известного мирового бренда, создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Предоставление возможности доступа к такой информации с использованием сети Интернет, фактически является распространением запрещенной информации, пишет пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По результатам выявленных нарушений, прокуратурой Иркутского района в Октябрьский районный суд г. Иркутска направлено заявление о признании информации, размещенной на страницах установленных сайтов информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.